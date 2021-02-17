Лондон, , 13:02 — REGNUM Правительство Великобритании объявило о планах проведения исследования, в рамках которого добровольцев станут целенаправленно подвергать риску заражения коронавирусной инфекцией для установления наиболее эффективной вакцины, сообщает 17 февраля Sky News.

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Соответствующий проект был одобрен британским органом по этике клинических испытаний. Ученых намерены в «безопасной и контролируемой среде» подвергнуть инфекции 90 человек в возрасте 18−30 лет.

Для этого исследователи ищут здоровых молодых людей, которые могли бы добровольно участвовать в проекте, который, по словам правительства, «сыграет ключевую роль в разработке эффективных вакцин и методов лечения коронавируса». Перед контактом испытуемых с источником инфекции добровольцев привьют различными вакцинами, чтобы понять, какая из них наиболее эффективна.