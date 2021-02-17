Сан-Сальвадор, , 13:12 — REGNUM Вечером 16 февраля президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о прибытии в ближайшее время первой партии вакцины от COVID-19 в страну. Об этом со ссылкой на заявление политика в соцсети Twitter сообщила газета El País.

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Отмечается, что долгожданная партия вакцины от COVID-19 поступит на территорию Сальвадора не в рамках международного механизма COVAX, а в качестве помощи третьей стороны. Донором вакцины производства AstraZeneca стала Индия.

После получения препарата вакцинация в Сальвадоре начнется немедленно. Однако в своем твите президент Букеле не сообщил, о каком объеме первой поставки идет речь.

Вакцина в рамках COVAX прибудет «в течение первой недели марта», заверил Букеле.