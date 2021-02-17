Москва, , 13:01 — REGNUM Помимо очевидной истории с тем, что российские граждане гасили ипотеку средствами с банковских депозитов, есть несколько моментов, которые тоже заслуживают внимания, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Первый — рефинансирование. Если у одного банка этот механизм отображается как выданный кредит, то у другого — как досрочно погашенный.

Второе — не нужно забывать о том, что заемщики могли накопить дополнительные средства за период кредитных каникул, которые банки были обязаны оформить согласно указу правительства РФ.

Также нужно обратить внимание на механизм трейд-ина в жилой недвижимости. Через него люди продают старой жилье, в том числе ипотечное, и покупают новое — в основном у застройщика.

В обмен на дополнительный дисконт новый владелец квартиры дает возможность текущим жильцам дождаться выдачи ключей в старой квартире. Ипотечные квартиры тоже пользуются спросом в этом секторе рынка недвижимости.

С досрочным погашением есть несколько сценариев, которые в целом дают одинаковую выгоду, если таковой можно назвать снижение долговой нагрузки.

Если есть уверенность в завтрашнем дне и в работе, и у заемщика образовалась некоторая сумма лишних средств, которые он готов потратить на ипотеку, то лучше закрывать срок кредита — каждый рубль может сэкономить еще два-три.

Если уверенности нет, то стоит снизить ежемесячный платеж. На каждый досрочно уплаченный рубль вряд ли получится сэкономить больше 1,4 руб. процентов, но если есть сомнения в стабильности, то лучше сделать именно так.

Третий вариант — никто не может запретить заемщику платить каждый месяц чуть больше, чем ежемесячный платеж. Сложный процент даст экономию в 100−150% на каждый лишний внесенный рубль», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Кремль: решения о продлении льготной ипотеки пока нет