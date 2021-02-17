Санкт-Петербург, 17 февраля 2021, 13:12 — REGNUM Актёра Михаила Боярского, которого 16 февраля госпитализировали в один из федеральных стационаров Петербурга, могут в ближайшее время выписать на амбулаторное лечение. Об этом рассказал 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM сын народного артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Михаил Боярский
Михаил Боярский
ИА REGNUM

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Напомним, 71-летнего артиста театра и кино госпитализировали в ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России с признаками пневмонии. Однако тест на коронавирус у него оказался отрицательный, тем более что ранее Михаил Боярский вместе с семьей привился от ковида.

«Он уже вчера чувствовал себя хорошо и очень хотел домой, но врачи решили перестраховаться и оставить его под наблюдением, ожидая результатов анализов, — пояснил Сергей Боярский. — Думаю, что его скоро выпишут».

Депутат Госдумы также отметил, что сейчас его отец чувствует себя хорошо: «Температуры нет, ковида нет».

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