Каракас, , 13:00 — REGNUM 17 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в стране за сутки было выявлено 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составляет 133 927 человек. Об этом политик отметила на странице в соцсети Twitter.

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«Президентская комиссия по профилактике и контролю за COVID-19 информирует страну, что за последние 24 часа было обнаружено в общей сложности 350 новых случаев заражения», — написала Родригес.

Она пояснила, что из них девять человек заразились в результате контактирования с гражданами Панамы, Доминиканской Республики, Чили и Мексики. 341 случай заражения коронавирусом произошел на территории Венесуэлы.