Ставрополь, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен еще один обвинительный приговор по делу об участии в митингах протеста против установления границы между Чечней и Ингушетией. На скамье подсудимых оказался житель Ингушетии Магомед Хамхоев. Его признали виновным в склонении участников протестной акции к насилию, пишет «Интерфакс».

Призыв Хамхоева был услышан, и силовикам были нанесены удары руками и ногами, в них полетели стулья и камни, по стражам порядка били палками и металлическими турникетами.

Подсудимый был задержан 5 апреля 2019 года. Ессентукский городской суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима. С учетом отбытия части срока в СИЗО Хамхоеву придется отсидеть еще восемь месяцев.

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