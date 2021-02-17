Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области к туристам, которые вернулись из-за границы и не отчитались о результатах теста на коронавирус через портал Госуслуг, применили административные санкции на более чем 1,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Нарушителем признан 131 человек. Общая сумма штрафов составила более 1,26 млн рублей. В целом в суды и районы было направлено 293 протокола, часть из них находится на рассмотрении.

Напомним, граждане, прибывшие в Россию из других стран, обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия регулярными авиарейсами и внести результаты исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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