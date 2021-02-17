Афины , , 13:02 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила 17 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Подтвержденные случаи инфицирования в стране с начала пандемии составили в общей сложности 173 905. Всего из отделений интенсивной терапии был выписан 1231 пациент.

За сутки в стране 29 человек умерли от COVID-19, в то время как скончавшихся с начала пандемии в Греции — 6181. Из них 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Средний возраст новых больных составляет 44 года (диапазон от 0,2 до 105 лет), а средний возраст умерших — 79 лет (диапазон от 15 до 103 лет).

К 15 февраля в стране за сутки выявили 698 новых случаев заражения коронавирусом.