Мехико, , 12:58 — REGNUM Сейчас заболевание COVID-19 является основной причиной материнской смертности в Мексике: с начала пандемии в стране от заболевания скончалась 281 роженица. Об этом сообщила газета El País.

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Как отмечают журналисты, в настоящее время для мексиканских властей борьба с COVID-19 проходит в непростых условиях. Так, только в 2020 году 10 504 беременных женщины дали положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.

По данным министерства здравоохранения Мексики, в январе 2021 года от COVID-19 умерла 61 беременная женщина. Отмечается, что в конце прошлого года коэффициент материнской смертности в стране составлял 46,6 смертей на каждые 100 000 живорожденных, что является одним из самых высоких показателей в Латинской Америке.

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