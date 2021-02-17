Москва, , 12:46 — REGNUM Всё большее число стран применяют биометрию для идентификации пассажиров, а в последнее время стал применяться и искусственный интеллект при обработке данных для быстроты транспортных процедур регистрации и мониторинга, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«На конец 2019 года по России насчитывалось 202 аэропорта, в том числе четыре с оборотом более 10 млн пассажиров и 31 аэропорт с пассажиропотоком до 1 млн человек.

Ввести биометрию к 2023 году в 6% от 202 аэропортов это 12 аэропортов, то есть это четыре аэропорта Москвы и ещё восемь региональных в городах-миллионниках.

План-максимум это охватить 15% аэропортов, что соответствует 31 аэропорту с пассажирооборотом близким к 1 млн в год. Сейчас создаётся единая база биометрии. Скорее всего, аэропорты будут заключать соглашение на доступ к этой информации.

В введении биометрии для идентификации авиапассажиров нет ничего предосудительного. Ранее ведь были введены биометрические паспорта с отпечатками пальцев. Такие меры для безопасности людей и для защиты их от терактов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ предложил массово внедрять биометрию в аэропортах. Это должно повысить удобство пассажиров и снизить расходы авиакомпаний.

Читайте также: Эксперт указал на риски утечек биометрических данных жителей России