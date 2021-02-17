Набережные Челны, Татария, , 13:06 — REGNUM С нового учебного года в школах Набережных Челнов начнут бесплатно кормить учащихся из семей с тремя детьми. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что в адрес горадминистрации поступают многочисленные обращения от семей с тремя детьми с просьбой помочь в организации бесплатного школьного питания для них. «С 1 сентября 2021 года мы решили начать кормить детей из этой категории многодетных семей в школах бесплатно», — сообщил градоначальник.

Всего в автограде обеспечены горячим питанием более 31,8 тыс. детей, обучающихся в начальных классах. Еще получают бесплатные обеды с сентября 2020 года 481 ученик с ограниченными физическими возможностями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии согласовывают примерное двухнедельное меню для учащихся образовательных организаций с сахарным диабетом и целиакией (врожденное заболевание, связанное с непереносимостью белка злаков).

Читайте также: В Татарии для школьников с заболеваниями разрабатывают специальное меню

Читайте также: В школах Татарии обнаружили просроченные продукты питания

Читайте также: В Татарии обеспечены горячим питанием около 98% школьников