Ростов-на-Дону, 17 февраля 2021, 12:44 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.
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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11 женщин в возрасте от 60 до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 66 до 94 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.
С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 973 жителя Ростовской области.
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