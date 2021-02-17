Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11 женщин в возрасте от 60 до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 66 до 94 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 973 жителя Ростовской области.

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