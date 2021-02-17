Йошкар-Ола, , 12:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 февраля выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтвержден 41 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 385 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 072 жителя Марий Эл, за последние сутки выписан 41 человек. 162 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне скончался один житель республики из числа пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1151 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 186 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 438 человек, из них у 424 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 82 пациента, при этом госпитализированы 35 жителей Марий Эл.