Саранск, , 12:37 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1963 года рождения поступил в Рузаевскую центральную районную больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение». Осложнение — внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и атеросклеротический кардиосклероз.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 151 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в регионе выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 65 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 207 случаев.