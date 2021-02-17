Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 326 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 февраля. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 46 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост отмечен в Ростове-на-Дону (122), Новочеркасске (16), Таганроге (13), Батайске и Октябрьском районе (по 12). Чуть менее четверти новых заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 7,4% — дети.

За весь период пандемии на Дону зарегистрировано 69 тыс. 683 случая заражения коронавирусом.

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