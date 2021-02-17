Москва, , 12:39 — REGNUM На территории 13 регионов Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов из-за сильных морозов, снега и порывов ветра до 35 м/с может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Об этом 17 февраля информирует МЧС России.

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«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 февраля года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это возможно на территории Архангельской, Вологодской, Свердловской, Сахалинской, Мурманской и Челябинской областей, Хабаровского и Ставропольского края, республик Хакасия, Карачаево-Черкесския, Коми и Карелия, и Ненецкого автономного округа.

При этом на Сахалине прогнозируется сильный снег, на побережье метель с видимостью до 500 метров, а также ветер местами до 33 метров в секунду. В Хабаровском крае — усиление северного ветра по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье Татарского пролива — до 35 метров в секунду. В Хакасии — ветер порывами до 30 метров в секунду, в Свердловской и Челябинской областях — аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

На территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа ожидается аномально холодная погода, при среднесуточной температуре воздуха на 10−13 градусов ниже климатической нормы. В Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае — сильный снег, метель и ветер скоростью до 20 м/с.