Редвуд-Сити, США, , 12:34 — REGNUM Приключенческая экшен-игра Marvel's Avengers выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже 18 марта 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщают в пресс-службе компании «СофтКлаб».

Версии Marvel's Avengers для PlayStation 5 и Xbox Series X/S отличаются высокой частотой кадров и усовершенствованной графикой по сравнению с версиями для нынешнего поколения консолей, а также разрешением 4K для PlayStation 5 и Xbox Series X и 1440p для Xbox Series S. Сообщается, что игра использует встроенные SSD-диски консолей для значительного сокращения времени загрузки и обмена данными при трансляции по сети.

Помимо этого, 18 марта разработчики добавят в игру нового супергероя — Соколиного Глаза. Он получит собственную сюжетную линию, в которой ему предстоит столкнуться с Маэстро, постаревшей и более сильной версией Халка.

Напомним, Marvel's Avengers — это игра от студии Crystal Dynamics, посвящённая популярной команде супергероев издательства Marvel. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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