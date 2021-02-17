Омск, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались шесть человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областном министерстве здравоохранения.

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области умерли 1166 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в регионе выявлено 39 799 носителей коронавируса, выздоровели 28 034 человека.

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