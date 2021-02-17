Саранск, , 12:33 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 февраля выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 65 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 207 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 15 045 жителей Мордовии. 151 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2008 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 994 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2104 человек.