Махачкала, , 12:31 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов высоко оценил помощь религиозных организаций в период пандемии коронавируса. В настоящее время представители духовенства могут помочь в организации населения на участие в вакцинации. Такое мнение высказал руководитель субъекта на встрече с главами основных религиозных конфессий республики.

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Во встрече участвовали муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, председатель иудейских общин РД Валерий Дибияев.

«Руководитель субъекта призвал их вести разъяснительную работу с населением по поводу вакцинации от COVID-19, которая доказала свою эффективность и может помочь людям защитить себя и близких», — говорится в сообщении пресс-службы Сергея Меликова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Серегй Меликов призвал к активному участию в вакцинации против коронавируса чиновников региона. Нельзя требовать от людей идти на пункты вакцинации, если сами не сделали прививку, отметил врио главы Дагестана.

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