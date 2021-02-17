Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 17 февраля, выявлено 105 случаев заражения корнавирусом, что на 15 меньше предыдущего суточного показателя. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, прирост за последние сутки составил 0,29%.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 36 509 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1847,58 фактов COVID-19.

Оправились от заболевания 32 984 пациента, в том числе 156 — за минувшие сутки. Жертвами коронавирусной инфекции стали 554 оренбуржца, в том числе трое за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 664 человека, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 189 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек, 549 пациентов получают кислородную поддержку.