Ярославль, , 12:26 — REGNUM Ярославль в течение нескольких дней живёт в ситуации хронического дорожного коллапса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После прошедшего снегопада большинство улиц, в том числе магистральных, покрыто снежно-ледовым накатом и снежной кашей, в которых проложены глубокие колеи.

Улица Свободы — одна из центральных улиц города Темур Абдуллаев

Утром и вечером город стоит в 10-бальных пробках, при перестроении из колеи в колею машины разворачивает, происходят многочисленные ДТП. Наблюдаются сбои в работе общественного транспорта.

Мэрия города попыталась оправдаться и в ночь с 16 на 17 февраля пригласила общественников и журналистов наблюдать за уборкой. Но видимых перемен общественники не увидели. Наоборот, констатировали бессилие властей справиться с ситуацией.

«Технология уборки очевидна: мы очищаем снег, который лежит на поверхности. Засыпаем все пескосолью, — рассказал корреспонденту ИА координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — В Москве используют чистую соль, у нас 70% песок, 30 соль. Через два-три часа образовавшуюся кашу убирают. Потом снова засыпается пескосолью и снова убирается. Через несколько циклов получаем чистый асфальт. Вчера я этого не увидел, я увидел, что просто посыпается песочком — так себе вариант».

Как говорит Абдуллаев, городское предприятие «Горзеленхозстрой» просто не в состоянии очистить Ярославль.

«Специалисты мне сказали: то, что сейчас скопилось, нужно механически содрать. Но при этом возникает проблема. Если грейдер идёт, он может повредить асфальт. Ковш грейдера достаточно жёсткий, он будет сдирать не только лед, но и куски асфальта. Другие специалисты сказали, что с нашими возможностями нам поможет только весна. Я вчера получил бумажку с планом на выезд, там было анонсировано 57 единиц техники. Мы увидели 20. Будем считать, что 10 мы не видели — 30. При условии, что по уму в городе нужно 300 единиц, работает только 10 процентов. И половина от нее работает в центре. 10% города — это как раз Кировский район. Город сейчас в состоянии убрать Кировский район чисто или весь город очень плохо. Ситуация такова: нет веника, и ты пытаешься подметать какой-то палочкой», — сказал Абдуллаев.

Общественник говорит, что на помощь мэрии могли бы прийти крупные управляющие компании, у которых есть техника для уборки дворов. Помимо дворов они бы могли убирать межквартальные проезды и немагистральные улицы. Это освободило бы технику для уборки проспектов. Городские власти могли бы заключить с управляющими компаниями долгосрочные договоры, что позволило бы им приобрести технику в лизинг. Но для этого нужны деньги, которых в бюджете Ярославля нет. И политическая воля. Которой в вопросе уборки города ярославцы не видят. Не решила этот вопрос даже обещанная помощь губернатора Дмитрия Миронова и требование справиться с последствиями снегопада в течение недели.

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