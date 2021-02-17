Омск, , 12:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в минздраве региона.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 39 799 носителей коронавируса. Выздоровели 28 034 человека, в том числе 282 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в регионе было подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, выздоровел 281 пациент.

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