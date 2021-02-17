Монреаль, Канада, , 12:26 — REGNUM Новая операция для многопользовательского тактического шутера Rainbow Six Siege будет называться Crimson Heist. Об этом сообщалось 16 февраля на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/Rainbow6Game/status/1361722017104412672

В публикации говорится, что «выполнение работы потребует более креативного подхода». Вероятно, в Crimson Heist геймеров ожидает новые оперативник с уникальными гаджетами.

Напомним, Rainbow Six Siege — это тактический шутер от канадского подразделения компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

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