Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американскую корпорацию Amazon обвинили в недостаточном внимании к решению вопросов безопасности работников в связи с пандемией COVID-19 на двух складах компании. Соответствующий иск в суд подала генеральный прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, сообщает 17 февраля Reuters.

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В жалобе, поданной в суд штата Нью-Йорк на Манхэттене, Джеймс заявила, что стремление Amazon к более быстрому росту и более высокой прибыли привело к «вопиющему игнорированию» мер, необходимых для защиты работников от коронавируса на складе на Стейтен-Айленде и в распределительном центре в Квинсе.

Генпрокурор также обвинила Amazon в карательных действиях по отношению к жаловавшимся сотрудникам. Одним из таких стал Кристиан Смоллс, выступавший против действий руководства компании по отношению к работникам во время карантина, за что и был уволен весной 2020 года.

«На протяжении всего периода пандемии компания Amazon неоднократно и упорно не выполняла свои обязательства по принятию разумных и адекватных мер для защиты своих работников», — говорится в иске.

Отмечается, что это делалось с целью не допустить снижения объёмов продаж и производительности. Генпрокурор требует от компании выплаты потерпевшим компенсации за нанесённый ущерб и полного возмещения судебных издержек.

В свою очередь Amazon подала собственный иск в федеральный суд Бруклина. В корпорации заявили, что компания серьёзно заботится о здоровье и безопасности сотрудников.