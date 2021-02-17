Калуга, , 13:27 — REGNUM В Калужской области с 2015 года фиксируется снижение количества рождений, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника регионального управления ЗАГС Ольгу Сидорову.

На заседании коллегии калужского областного управления ЗАГС Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

По мнению руководителя ведомства, снижение рождаемости в области, как и по России, связано с тем, что семьи создает малочисленное поколение 90-х годов. В Калужской области в 2020 году родилось 9092 ребенка: 4647 (51%) мальчиков и 4445 (49%) девочек. Матери стали чаще рожать вторых и последующих детей: 67% — это не первые дети в семье. Количество зарегистрированных браков в 2020 году уменьшилось на 23%. В числе причин: напряженность демографического периода, введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В весенне-летний сезон 2020 года было приостановлено проведение торжественных церемоний бракосочетания. Регистрация осуществлялась только в присутствии жениха и невесты. Одновременно количество актов о расторжении брака уменьшилось почти на 12%.

«На протяжении девяти лет в Калужской области наблюдалось уменьшение числа смертей. Но, к сожалению, прошлый год нарушил эту тенденцию. Произошел рост смертности. Это суровая реальность не только для нашего региона, но и для России в целом, для всего мира», — сказала Ольга Сидорова.

Всего в 2020 году органами ЗАГС Калужской области зарегистрировано 38 197 актов гражданского состояния.

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