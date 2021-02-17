Ирвайн, США, , 12:16 — REGNUM Инсайдер с ником Kaiser499 рассказал, каких анонсов геймерам стоит ждать на выставке Blizzcon 2021. Об этом 17 февраля сообщает «Игромания».

https://twitter.com/Kaiser499/status/1361359622548971520

По словам инсайдера, на Blizzon 2021 официально представят: дополнение The Burning Crusadeдля World of Warcraft Classic, ремастерDiablo II с подзаголовкомResurrected, новое дополнение для Hearthstone, дату выхода мобильной Diablo: Immortal, мобильную игру по вселенной Warcraft, новых героев и карты для Overwatch 2, а также новый класс персонажа и локацию для Diablo IV.

Информация Kaiser499 пока официально не подтверждена. Однако ранее инсайдер уже рассказывал об анонсах Diablo IV и Overwatch 2, которые в итоге оказались правдивыми.

Напомним, традиционная игровая выставка Blizccon в 2021 году пройдёт в онлайн-формате. Её старт запланирован на 20 февраля.

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