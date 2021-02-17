Томск, , 12:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 67 человек, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 29 619 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки 134 жителя Томской области. За всё время в регионе выздоровели 27 475 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Томской области было выявлено 74 носителя коронавируса, выздоровели 129 человек.

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