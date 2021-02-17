Волгоград, , 12:29 — REGNUM В Волгоградской области 17 февраля подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем сутками ранее, общее количество заразившихся превысило 47 тысяч. В стационарах лечится 2751 человек, выписаны после лечения 204 пациента.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 47 тыс. 180 носителей инфекции. Выздоровели 45 тыс. 98 человек. В госпиталях ещё находятся 2727 взрослых и 24 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1375 пациентов.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы шесть летальных исходов. Таким образом, всего от осложнений на фоне инфекции скончались 707 человек.