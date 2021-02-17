Нашвилл, США, 17 февраля 2021, 12:12 — REGNUM Правоохранительные органы США арестовали жителя американского штата Теннесси Роберта Халлика, подделавшего документы на получение лицензии на оружие, сообщает 17 февраля New York Post.
Как следует из отчета полиции, Халлик, который пытался приобрести оружие под собственным именем, но получил отказ из-за выписанного на него ордера на арест в штате Мичиган, использовал имя бывшего президента США Барака Обамы.
Арест незадачливого правонарушителя состоялся 11 февраля. Его обвиняют в лжесвидетельстве, подделке документов и краже личных данных.