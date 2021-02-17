Барселона, Испания, , 12:10 — REGNUM В Барселоне, Жироне, Лериде, Вике и Валенсии произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Mossos d’Esquadra (полиция Каталонии) была вынуждена вмешаться в несколько митингов в поддержку Пабло Хаселя после его ареста утром 16 февраля в Лериде. Самым жестким оказался митинг в Барселоне, который собрал две тысячи человек, включая кандидата партии CUP (Кандидатура народного единства) в Женералитет Долорс Сабатер, а также демонстрация, которая прошла по направлению к Via Augusta и наткнулась на участок национальной полиции. Некоторые протестующие начали бросать камни, бутылки и предметы в полицейский участок, поэтому была задействована полиция по охране общественного порядка Mossos d'Esquadra.

Именно тогда протестующие забаррикадировались с помощью контейнеров и строительных материалов, а также начали бросать различные предметы. Они также сожгли контейнеры и несколько мотоциклов. Полиции по охране общественного порядка пришлось применить резиновые пули. Один протестующий серьезно ранен в глаз в результате столкновений. Кроме того, люди в капюшонах начали грабить магазины в районе Грасиа после возведения баррикад.

Также были зафиксированы инциденты в других каталонских городах, в которых прошли демонстрации в поддержку рэпера. Во время акций протеста штаб-квартира PSC и PP в Лериде подверглась нападениям с забрасыванием яиц с криками «вы — фашисты, вы — террористы». Затем несколько сотен человек отправились в правительственное подразделение в Лериде, где они бросали заграждения на землю, подожгли одно из них и бросали петарды в некоторые машины полицейских. Пострадал один сотрудник полиции.

В Жироне в сотрудников полиции также были брошены предметы и сожжены заграждения. В митинге приняли участие около пяти тысяч человек. После протеста небольшая группа вандалов бросила в полицейских дорожные знаки, забаррикадировалась контейнерами и сожгла дверь банка, что побудило полицию и пожарных вмешаться и разогнать их. В Вике демонстранты нанесли ущерб полицейскому участку полиции Каталонии, разбив стекло с помощью камней. В Реусе также были зафиксированы стычки.

Как сообщает полиция по охране общественного порядка Mossos d'Esquadra, восемь человек были арестованы в Лериде, трое — в Барселоне и четверо — в Вике, каталонских городах, где произошли беспорядки во время демонстраций.

В ходе акций протеста также пострадали 30 человек, восьми из которых потребовался перевод в больницу.

Согласно данным Системы неотложной медицинской помощи (SEM), по окончании демонстраций из общего числа лиц, получивших помощь, 29 имели легкие травмы, и только один человек был в состоянии средней тяжести.

В частности, в Барселоне было зарегистрировано 11 случаев оказания медицинской помощи — четырех из них увезли на скорой помощи, в то время как в Вике (Барселона) было зарегистрировано 12 случаев оказания помощи, а в Лериде — еще пять с тремя эвакуированными. Наконец, в Жироне одному человеку потребовалась помощь, а в Реусе (Таррагона) одного человека увезли на скорой.

В Валенсии участники собрались к 19:00 на Plaza del Ayuntamiento, соблюдая безопасное расстояние между собой, некоторые были одеты в валенсийские маски с надписью llibertat exp и красной полосой.

Акция протеста началась с аплодисментов, песен исполнителя и выкриков «Валенсия с тобой». Таким образом участники поддержали мобилизацию, объявленную в нескольких городах после ареста рэпера Пабло Хаселя, забаррикадировавшегося с 15 февраля в ректорате Университета Лериды (UdL) с группой людей, чтобы избежать ареста и необходимости отбывать тюремный срок, к которому его приговорил Национальный суд.

После 19:40 некоторые участники попытались переместиться с Пласа-дель-Аюнтамьенто (Plaza del Ayuntamiento) на улицу Колон (Colón). В то время уже начались стычки протестантов с полицейскими.

Полиция снова потребовала освободить площадь Пласа-дель-Аюнтамьенто, и некоторые из участников протеста направились к Хативе, где они разошлись. Поблизости были перевернуты несколько заграждений, одно из них загорелось.