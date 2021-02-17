Париж, , 12:15 — REGNUM Тысячи граждан Алжира оказались заблокированы на территории Франции после того, как африканское государство закрыло наземные и морские границы из-за распространения SARS-CoV-2. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.

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Уточняется, что авиакомпании временно прекратили выполнять коммерческие рейсы в Алжир. Единственная возможность прилететь в страну — это специальные рейсы по вывозу граждан Алжира из парижского аэропорта Орли, на которые могут попасть лишь несколько человек в неделю.

Как сообщают журналисты, тысячи граждан Алжира ежедневно приезжают в аэропорт Орли или ночуют там с целью улететь на родину.

Напомним, во Франции c 18 января ужесточили правила въезда для всех лиц, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Все приезжающие обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, а также пройти семидневную самоизоляцию.

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