Москва, , 12:09 — REGNUM Иностранные студенты, прибывающие в Россию для учёбы в высших заведениях, должны пройти несколько тестов на коронавирус. Правила въезда студентов-иностранных граждан опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

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Прибывающие студенты, из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение с Россией, сдают ПЦР-тест два раза. Первый — не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ и в течении 72 часов после въезда в страну.

Обе справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19 предоставляются на русском или английском языках. До получения результатов тестов иностранные студенты должны соблюдать режим самоизоляции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, из-за пандемии коронавируса столкнулись с некоторыми трудностями.

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