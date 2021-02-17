Тирана, , 12:09 — REGNUM В Албании 16 февраля в результате обследования 3842 человек выявили 801 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 1058 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 94 651 случай заражения коронавирусом. 58 794 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1582 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 15 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 34 275 человек (в 5 раз больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 20 674 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 558 пациентов, причем отмечается постоянный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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