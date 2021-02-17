Казань, , 12:08 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 17 февраля, прошли 53 487 жителей. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 5 283 человека. Вторую дозу препарата получили 9 455 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по состоянию на 17 февраля подтверждено 17 367 случаев инфицирования. Всего выздоровели 13 874 пациента, за сутки — 92 человека. С начала наблюдения зарегистрированы 303 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2.

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