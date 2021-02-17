Пермь, , 12:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтверждено 16 смертей носителей коронавируса. В 14 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в двух — сопутствующие заболевания, сообщает 17 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии зарегистрирована гибель 2759 носителей коронавируса: 1138 — от сопутствующих заболеваний и 1621 — от коронавирусной инфекции.

Напомним, в регионе с конца марта 2020 года выявлено почти 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель выявляемых заражений постепенно снижается.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 22 639 человек, вторым — 7081.

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