Рязань, , 12:27 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 17 февраля, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения ещё 93 человека. Скончались три пациента.

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Показатель заболеваемости в регионе составляет 2111,71 на 100 тыс. населения. Всего в Рязанской области подтверждено 23 тыс. 605 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 тыс. 642 человека. В лечебных учреждениях находятся 430 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три пациента, всего зарегистрированы 269 смертельных случаев.