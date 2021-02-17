Токио, , 12:03 — REGNUM Следующая онлайн-презентация Nintendo Direct пройдёт уже 18 февраля 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщают в пресс-службе компании Nintendo.

Презентация будет длиться 50 минут, посмотреть её можно будет на официальном YouTube-канале компании Nintendo. Сообщается, что на ней разработчики расскажут о новом контенте для Super Smash Bros. Ultimate, а также об играх, которые выйдут на Nintendo Switch в 2021 году.

Напомним, Nintendo Direct — это онлайн-презентация, на которой компания Nintendo рассказывает о своих игровых новинках. Выпуски выходят на официальном YouTube-канале Nintendo с периодичностью раз в несколько месяцев.

Читайте развитие сюжета: Blizzard может анонсировать ремастер Diablo 2 и мобильный Warcraft