Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить Санкт-Петербургу 764 млн рублей на приобретение в 2021 году в государственную собственность города двух объектов дошкольного образования.

«Средства выделяются Минпросвещения и будут переданы Санкт-Петербургу в рамках межбюджетного трансферта. На эти деньги будут выкуплены два детских сада — в Шушарах и в Каменке», — сообщили 17 февраля в пресс-службе Смольного.

Договоренность о федеральном софинансировании в полном объеме выкупа этих объектов была достигнута в декабре 2020 года на рабочей встрече Мишустина с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Детский сад на 415 мест на Новгородском проспекте, построенный компанией «Дальпитерстрой», уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В нем будет 18 групп, в том числе подготовительные к школе. Сад адаптирован для маломобильных граждан.

Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест на Комендантском проспекте, на территории ЖК «Чистое небо», запланирован на 2021 год, готовность объекта составляет 70%.

«В последние годы мы нарастили темпы строительства школ, детских садов, поликлиник. Но дисбаланс между социальной и жилой застройкой пока еще не устранен. Город не только сам строит новые детские сады, но и выкупает их у инвесторов. Поддержка федерального центра поможет нам уже в этом году открыть два детских сада более чем на 500 мест в общей сложности», — прокомментировал важность федеральной помощи губернатор Александр Беглов.

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