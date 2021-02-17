Москва, , 12:01 — REGNUM Президент РФ поздравил участников общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» с государственным праздником — Днем РСО. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21 февраля 2015 г. № 86 «День российских студенческих отрядов» (День РСО) отмечается ежегодно 17 февраля.

«Для многих поколений граждан нашей страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, добрые воспоминания, традиции товарищества, взаимовыручки, профессиональное становление. Отрадно, что это замечательное молодёжное движение продолжает развиваться, вовлекать в свою орбиту тысячи юношей и девушек. География их деятельности поистине впечатляет. Они всегда там, где трудно, где требуется смелость, энергия и целеустремлённость молодости. И конечно, особо отмечу бойцов медицинских студенческих отрядов — участников Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции и в качестве волонтёров трудятся в медицинских учреждениях.

Знаю, что сегодня состоится большое и значимое событие — открытие мультиформатного пространства «СО.Здание». Уверен, что оно послужит объединению всех студотрядовцев, станет для них настоящим центром притяжения. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — сказано в приветствии президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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