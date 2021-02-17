Пермь, , 12:00 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 февраля, выявлено 252 случая заражения коронавирусом, что на один факт меньше предыдущего суточного показателя. В больницах лечение получают 47 человек, еще 205 находятся дома под наблюдение медиков. Среди выявленных носителей коронавируса 20 детей и 132 взрослых, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 44 390 случаев заражения. От коронавирусной инфекции оправились 36 552 человека. В настоящее время в стационарах от COVID-19 лечатся 1134 пациента.

В регионе жертвами коронавирусной инфекции стал 1621 человек. Причиной смерти еще 1138 носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания.

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