Волгоград, , 12:25 — REGNUM Бывшего заместителя главы администрации Жирновского городского поселения Волгоградской области осудили за получение взятки, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в объединённой пресс-службе судов региона. Чиновник взял деньги у местного фермера якобы за непринятие мер по нецелевому использованию земельного участка.

Экс-заместитель с ноября 2018 года по октябрь 2019 года получил в общей сложности 250,2 тысячи рублей. За взятку чиновник обещал не привлекать фермера к ответственности за самовольное и нецелевое использование участка общей площадью 250 гектаров, расположенного в территориальной зоне «Зона развития жилой застройки». При этом подсудимый знал, что администрация поселения и КФХ не заключали никакого договора на использование земель.

На суде чиновник не согласился с обвинением в получении взятки и в качестве смягчающего обстоятельства указал, что внёс на счёт администрации района 250 тысяч рублей добровольного пожертвования.

Жирновский районный суд приговорил бывшего заместителя к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься госслужбой на такой же срок.

Защита чиновника подала апелляцию и просила квалифицировать его действия как мошенничество. Государственный обвинитель также обжаловал приговор, призывая исключить смягчающее обстоятельство.

Волгоградский областной суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и не нашёл оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор вступил в законную силу.