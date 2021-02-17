Москва, , 11:54 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1282 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Это на 128 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 1409 случаев заражения. Несмотря на снижение темпов распространения коронавируса, Москва продолжает занимать первое место среди регионов РФ по количеству новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 555 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве назвали число привитых от COVID-19 жителей