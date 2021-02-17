Омск, 17 февраля 2021, 11:52 — REGNUM Кандидат медицинский наук, врач-нейрохирург, полуфиналист специализации «Здравоохранение» третьего конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Дмитрий Ларькин назначен стал главврачом Омской городской больницы № 17. По итогам специализации «Здравоохранение» — это уже шестое назначение участника конкурса «Лидеры России» на должность главного врача.
Дмитрий Ларькин родился 27 апреля 1983 года. Врач в третьем поколении. Отец — Валерий Ларькин — основал службу детской нейрохирургии в Омске, защитил докторскую диссертацию без отрыва от операций и дежурств, а затем возглавил кафедру нейрохирургии в ОмГМУ. По словам Дмитрия, отец всегда являлся для него примером, поэтому он выбрал такую же специализацию, как у него, врач-нейрохирург. В 2006 году окончил лечебный факультет Омской государственной медицинской академии, в этом же вузе в 2008 году окончил ординатуру по специальности «нейрохирургия» на кафедре неврологии и нейрохирургии.
С 2009 года — кандидат медицинских наук. Имеет 2 патента на изобретения в РФ, 20 печатных работ в местной и центральной печати, в том числе 2 по списку ВАК. В 2016 году прошел повышение квалификации в ОмГМУ по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»; в 2017 году — в РАНХиГС по программе «Управление в сфере здравоохранения»; в 2019 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ «Управление развитием организации» в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; в настоящее время обучается по программе Executive MBA: «Менеджмент в медицине» в Евразийской школе менеджмента и администрирования (EMAS). Стаж работы по специальности «Нейрохирургия» — 14 лет, по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» — 5 лет.
С 2008 по 2015 год работал врачом-нейрохирургом, вертебрологом в крупных многопрофильных клиниках Омска, Ханты-Мансийска, Сургута. С 2016 по 2019 год продолжал работу в качестве совместителя. Дмитрий Ларькин самостоятельно выполнил более 1000 операций на позвоночнике и головном мозге, в том числе высокотехнологичных, с установкой металлоконструкций. Работая в частной клинике Евромед, с 2014 года выполнял функции руководителя нейрохирургической службы, развивал новое направление деятельности клиники (спинальная нейрохирургия, вертебрология), осуществлял разработку маркетинговой стратегии, организовал закупку необходимого оборудования и инструментария. С 2015 по 2016 года был начальником организационно-методического отдела, затем заведующим филиалом Омской городской поликлиники № 13. С 2016 года по 2020 год являлся главным врачом Омской городской больницы № 9. За три года работы увеличил в 2 раза укомплектованность врачей первичного звена (с 33,3 до 66,6%); внедрил новые виды медицинской помощи (пульмонология, кардиология и др.); ввел навигацию; организовал работу call-центра; выполнил капитальные и текущие ремонты всех зданий, обновил 80% медицинского оборудования, 40% мебели и орг. техники. До 2017 года 5 зданий больницы были в аварийном состоянии (ремонта не было около 30 лет). С 2018 года по 2020 год Дмитрий Ларькин также являлся руководителем регионального центра оказания первичной медико-санитарной помощи (федеральный проект «Новая модель медицинской организации») в Омской области. С августа 2020 года до настоящего назначения был заместителем управляющего по договорной и учебной работе, руководителем центра медосмотров ООО «МЦСМ «Евромед», Омск.
В 2020 году Дмитрий Ларькин стал полуфиналистом специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
Назначения на должность главного врача различных медицинских учреждений по итогам специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» ранее получили:
- 5 марта 2020 года победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Владимир Остроменский назначен на должность главного врача родильного дома клиники «Скандинавия» ООО «АВА-ПЕТЕР» (г. Санкт-Петербург).
- 30 июля 2020 года финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев назначен на должность главного врача городской клинической поликлиники № 8 (г. Челябинск).
- 24 августа 2020 года победитель основного конкурса «Лидеры России» и финалист специализации «Здравоохранение» Иван Луцкан стал главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.
- 1 октября 2020 года полуфиналист специализации «Здравоохранение» и полуфиналист основного конкурса «Лидеры России 2020» Игорь Журавлев назначен главным врачом Иркутского областного онкологического диспансера.
- 1 декабря 2020 года финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Сергей Тимофеев назначен главным врачом Магаданской областной больницы.