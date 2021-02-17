Омск, , 11:52 — REGNUM Кандидат медицинский наук, врач-нейрохирург, полуфиналист специализации «Здравоохранение» третьего конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Дмитрий Ларькин назначен стал главврачом Омской городской больницы № 17. По итогам специализации «Здравоохранение» — это уже шестое назначение участника конкурса «Лидеры России» на должность главного врача.

Дмитрий Ларькин родился 27 апреля 1983 года. Врач в третьем поколении. Отец — Валерий Ларькин — ­ основал службу детской нейрохирургии в Омске, защитил докторскую диссертацию без отрыва от операций и дежурств, а затем возглавил кафедру нейрохирургии в ОмГМУ. По словам Дмитрия, отец всегда являлся для него примером, поэтому он выбрал такую же специализацию, как у него, врач-нейрохирург. В 2006 году окончил лечебный факультет Омской государственной медицинской академии, в этом же вузе в 2008 году окончил ординатуру по специальности «нейрохирургия» на кафедре неврологии и нейрохирургии.

С 2009 года — кандидат медицинских наук. Имеет 2 патента на изобретения в РФ, 20 печатных работ в местной и центральной печати, в том числе 2 по списку ВАК. В 2016 году прошел повышение квалификации в ОмГМУ по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»; в 2017 году — в РАНХиГС по программе «Управление в сфере здравоохранения»; в 2019 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ «Управление развитием организации» в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; в настоящее время обучается по программе Executive MBA: «Менеджмент в медицине» в Евразийской школе менеджмента и администрирования (EMAS). Стаж работы по специальности «Нейрохирургия» — 14 лет, по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» — 5 лет.

С 2008 по 2015 год работал врачом-нейрохирургом, вертебрологом в крупных многопрофильных клиниках Омска, Ханты-Мансийска, Сургута. С 2016 по 2019 год продолжал работу в качестве совместителя. Дмитрий Ларькин самостоятельно выполнил более 1000 операций на позвоночнике и головном мозге, в том числе высокотехнологичных, с установкой металлоконструкций. Работая в частной клинике Евромед, с 2014 года выполнял функции руководителя нейрохирургической службы, развивал новое направление деятельности клиники (спинальная нейрохирургия, вертебрология), осуществлял разработку маркетинговой стратегии, организовал закупку необходимого оборудования и инструментария. С 2015 по 2016 года был начальником организационно-методического отдела, затем заведующим филиалом Омской городской поликлиники № 13. С 2016 года по 2020 год являлся главным врачом Омской городской больницы № 9. За три года работы увеличил в 2 раза укомплектованность врачей первичного звена (с 33,3 до 66,6%); внедрил новые виды медицинской помощи (пульмонология, кардиология и др.); ввел навигацию; организовал работу call-центра; выполнил капитальные и текущие ремонты всех зданий, обновил 80% медицинского оборудования, 40% мебели и орг. техники. До 2017 года 5 зданий больницы были в аварийном состоянии (ремонта не было около 30 лет). С 2018 года по 2020 год Дмитрий Ларькин также являлся руководителем регионального центра оказания первичной медико-санитарной помощи (федеральный проект «Новая модель медицинской организации») в Омской области. С августа 2020 года до настоящего назначения был заместителем управляющего по договорной и учебной работе, руководителем центра медосмотров ООО «МЦСМ «Евромед», Омск.

«Планы в новой должности — продолжить борьбу с COVID-19 в стационаре и поликлинике, улучшить финансовую и кадровую ситуацию в больнице. Сейчас у нас 40% укомплектованность первичного звена и огромная кредиторская задолженность. Также в планах повысить эффективность медико-санитарной помощи в поликлинике за счет привлечения специалистов, внедрения бережливых технологий и повышения пациенториентированности. У меня есть опыт выведения больницы из кризисной ситуации, плюс за последние два года прошел серьезную подготовку по менеджменту. Собираюсь делать упор на командую работу и уверен, что с поддержкой Министерства Здравоохранения у нас все получится», — рассказал журналистам Дмитрий Ларькин.

В 2020 году Дмитрий Ларькин стал полуфиналистом специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

«Конкурс «Лидеры России» помог увидеть, что в нашей системе отечественного здравоохранения, есть огромное количество умных, талантливых, энергичных, открытых к общению управленцев. Также он помог найти в себе слабые места и наметить план дальнейшего развития. Именно после конкурса я решил поступить на Executive MBA», — рассказал Дмитрий Ларькин.

Назначения на должность главного врача различных медицинских учреждений по итогам специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» ранее получили: