Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний прирост оказался наименьшим за всю зиму 2020−2021 года. Для сравнения, 16 февраля 2021 года в регионе были зафиксированы 232 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в области подтверждено 75 487 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (96 человек), Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, введённые для профилактики COVID-19, продлены в Свердловской области по начала весны 2021 года.

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