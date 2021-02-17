Ставрополь, , 11:51 — REGNUM В Ставропольском крае будут учиться в режиме шестидневки школьники ряда учебных заведений. Такие меры местные власти предприняли, чтобы снизить нагрузку на учебные заведения в течение рабочей недели. Кроме того, шестидневка поможет ликвидировать пробелы в пройденном материале, которые могли произойти из-за «дистанционки» в период пандемии коронавируса, считает губернатор края Владимир Владимиров.

Шестидневка будет действовать в нескольких муниципалитетах Ставрополья до конца третьей четверти, сообщил Владимиров в ходе прямого эфира 16 февраля. Он призвал с пониманием отнестись к этой мере.

«Прошу всех с большим пониманием к этому отнестись. Мы шестидневку сделали, чтобы, когда мы придем к периоду ЕГЭ, <…> очень бы не хотелось «бледно» выглядеть», — цитирует губернатора ТАСС.

Напомним, школы Ставропольского края работали в дистанционном формате с 14 по 30 декабря 2020 года. Часть учащихся старших классов добровольно перешла на дистанционное обучение еще в ноябре. С 11 января 2021 года было возобновлено очное обучение.

Читайте также: Школьники Ставрополья начнут учиться очно с 11 января