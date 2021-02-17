Красноярск, , 11:49 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 2658 пациентов с коронавирусом, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в регионе выявлено 60 689 носителей коронавируса, выздоровели 55 955 человек.

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