Псков, , 11:47 — REGNUM В Псковской области за последние сутки официально подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 17 февраля в региональном оперштабе. При этом погашена вспышка в одном из очагов эпидемии.

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«Вспышка в Яммской школе снята с контроля Роспотребнадзора. В Псковской области осталось три активных очага», — отметил на своей странице в соцсети губернатор региона Михаил Ведерников.

Он добавил, что тенденция к снижению динамики распространения заболевания пока сохраняется, хотя за последние сутки в регионе подтверждено еще два летальных исхода от COVID-19.

Всего в Псковской области выявлено 30 993 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе 11 222 — в Пскове, 5565 — в Великих Луках. Выздоровели 19 934 человек, в том числе 107 выписаны за последние сутки. Умерли 159 человек.

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