Пермь, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае задержана группа из шести человек, которая занималась мошенничеством под видом оказания брокерских услуг, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, жертвами обмана стали восемь человек — жители разных регионов России. В рамках расследования число пострадавших может увеличиться. Как полагают полицейские, от рук злоумышленников могли пострадать и граждане других стран. В настоящее время ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками крупной компании-регулятора международной брокерской деятельности, осуществляющей контроль и надзор за организациями по торговле на международных фондовых рынках. Псевдотрейдеры обзванивали людей, которые ранее уже пытались самостоятельно играть на различных площадках в сети интернет и потеряли денежные средства. Граждан информировали о положенной компенсации за ранее потерянные деньги, которые якобы находятся на специализированных платформах. Получим путем обмана доступ к персональным данным мошенники похищали финансовые средства.