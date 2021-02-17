Кызыл, , 11:46 — REGNUM В Туве могут полностью отменить комплекс ограничительных мер для предприятий общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это произойдёт в случае прохождения вакцинации всего трудового коллектива.

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Этот вопрос будет обсуждаться на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Всего запланировано иммунизировать в массовом порядке 1600 работников сферы обслуживания», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее власти республики анонсировали послабления для субъектов предпринимательства и учреждений культуры и спорта. В частности, предлагается увеличить норму заполняемости в театрах, а также продлить время работы для детских развлекательных центров.

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